В перевозках посетителей самарских театров задействуют еще один автобусный маршрут

С пятницы, 1 ноября, в перевозках зрителей Самарского академического театра оперы и балета, а также Самарского академического театра драмы им. Горького после спектаклей будет участвовать автобусный маршрут № 17, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Автобус проследует через Хлебную площадь до остановки 113 км. Данный маршрут добавлен для жителей Куйбышевского района. По окончании спектаклей согласно репертуарному плану автобус будет ожидать зрителей по ул. Галактионовская на участке от ул. Рабочая до ул. Красноармейская.

Время отправления корректируется в зависимости от времени окончания театральных постановок. В течение месяца машины будут работать по следующему расписанию:

01.11.2019 — в 20:30;

03.11.2019 — в 20:30;

10.11.2019 — в 20:30;

13.11.2019 — в 21:20;

16.11.2019 — в 21:45;

19.11.2019 — в 21:20;

27.11.2019 — в 21:50.

Данное направление добавилось в дополнение к уже существующим маршрутам (№№ 1, 2, 34, 47), участвующим в доставке зрителей после культурных мероприятий.