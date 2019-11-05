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Театр Культура

Театр "Грань" объявил набор в труппу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский театр "Грань" объявил набор артистов в труппу.

Требуются актер 20-35 лет и актриса такого же возраста с высшим профессиональным образованием.

Резюме можно прислать на электронную почту театра theater.gran@gmail.com до 12 ноября.

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