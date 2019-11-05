Театр "Грань" объявил набор в труппу

Новокуйбышевский театр "Грань" объявил набор артистов в труппу.
Требуются актер 20-35 лет и актриса такого же возраста с высшим профессиональным образованием.
Резюме можно прислать на электронную почту театра theater.gran@gmail.com до 12 ноября.
Новокуйбышевский театр "Грань" объявил набор артистов в труппу.
Требуются актер 20-35 лет и актриса такого же возраста с высшим профессиональным образованием.
Резюме можно прислать на электронную почту театра theater.gran@gmail.com до 12 ноября.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.