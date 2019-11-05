Вклад скоростной ж/д ветки "Самара - Тольятти" в валовый региональный продукт составит 54 млрд рублей

Вклад проекта скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти в валовый региональный продукт (ВРП) может составить 54 млрд руб., пишет interfax-russia.ru со ссылкой на председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

"В первую очередь этот проект направлен на повышение мобильности граждан. Время в пути от центра Тольятти до Самары составит чуть боле часа", — сказал Кудряшов.

Он подчеркнул, что строительство скоростной ж/д-ветки является одним из ключевых инфраструктурных проектов региона.

"Его вклад в валовый региональный продукт оценивается приблизительно в 54 млрд руб.", — уточнил Кудряшов.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" инвестирует 7 млрд руб. в строительство железнодорожной ветки, которая должна соединить Самару, аэропорт "Курумоч" и Тольятти.