16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Имущество банкира Григория Оганесяна могут пустить с торгов Сергей Нагайцев: "Банк там, где клиент" Новый управляющий Автозаводского отделения Сбербанка рассказал о приоритетах в работе Как эффективно управлять компанией и мотивировать сотрудников в эпоху перемен, расскажут на форуме "Тренды развития бизнеса 19/20" На продажу выставлен многомиллионный долг застройщика поселка "Береза" перед "Фиа-Банком"

Банки Финансы

Альфа-Банк выдает корпоративные кредиты до 6 млн рублей на основе данных СПАРК

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Альфа-Банк упростил процедуру кредитования индивидуальных предпринимателей и юрлиц — лимиты по беззалоговым кредитам устанавливаются автоматически на основе данных базы СПАРК.

Скоринговый процесс автоматизирован, система анализирует операционные и финансовые показатели компании в базе СПАРК и выдает решение по лимиту кредита.

Максимальная сумма кредита по такой процедуре составляет 3 млн рублей — для физлиц-собственников бизнеса, выступающих заемщиком (кредитный продукт "Партнер"), и 6 млн рублей — для заемщиков-юрлиц и ИП (продукт "Бизнес-кредит").

Новая скоринговая технология упрощает кредитный процесс: заемщик получает кредит в течение 1-2 дней. Оценка рентабельности и платежеспособности компании происходит на основе данных СПАРК и не требует выезда специалиста банка на место ведения бизнеса. Кредитный аналитик участвует только в подтверждении финансовой отчетности заемщика-юрлица. В случае если заемщиком выступает физическое лицо-собственник бизнеса, финансовой отчетности компании не требуется.

"За последние 2-3 года российская экономика перешла к новому уровню информационной прозрачности. Основным источником информации для кредиторов становятся внешние данные. Альфа-Банк широко использует для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков различные базы данных, включая систему СПАРК, ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, бюро кредитных историй. Автоматизация и широкое использование технологий big data упрощает процесс кредитования, сокращает сроки предоставления финансирования клиентам, снижает себестоимость кредитного процесса, позволяя наращивать объемы выдач, сохраняя контроль над кредитным качеством", — указывает руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

Система "СПАРК-Интерфакс" — корпоративная база данных, содержит информацию обо всех юридических лицах России (включая финансовую отчетность, сведения о составе и структуре акционеров, деловые связи, судебные решения, обязательства и проч.). Информация в систему поступает из федеральных ведомств, судебных органов, федеральных информационных ресурсов, от самих компаний, из других легальных источников. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1