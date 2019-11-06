В Дилижансе выходит премьера "Спасти камер-юнкера Пушкина"

В театре "Дилижанс" 8 и 9 ноября пройдет премьера спектакля "Спасти камер-юнкера Пушкина" (12+) по пьесе Михаила Хейфеца.

Это история о ненависти и любви к Пушкину. О картонном облике поэта из учебников литературы и образе живого человека позапрошлого столетия. Жанр пьесы определил сам автор: "история одного несостоявшегося подвига". Главный герой Михаил Питунин — самый обыкновенный, ничем не примечательный человек. И все у него, как у всех. Единственное, что его отличает — таинственная, мистическая связь с жизнью Пушкина.

Эскизная версия спектакля в постановке Александра Серенко (г. Санкт-Петербург) заняла первое место на режиссерской лаборатории юбилейного 10-го фестиваля "Премьера одной репетиции", а исполнитель главной роли Константин Федосеев был признан лучшим актером фестиваля. Художник-постановщик спектакля — Ксения Бодрова (г. Санкт-Петербург). В спектакле играют Константин Федосеев (Михаил Питунин), Олег Андюшкин (Дубасов и др. роли), Петр Зубарев (Сека и др. роли), Екатерина Зубарева (все женские роли).

Автор пьесы — Михаил Хейфец, режиссер и драматург, родившийся в Ленинграде, сейчас живет в Израиле. "Спасти камер-юнкера Пушкина" — монопьеса, сначала опубликована в виде повести в журнале "Северная Аврора" (2012). Пьеса впервые поставлена в 2013 году в московском театре "Школа современной пьесы". "Дилижанс" — 26-й театр, взявшийся за этот текст.