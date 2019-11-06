Матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Виталий Мешков

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым, сообщает пресс-служба РФС.

На поле ему помогут ассистенты Игорь Демешко и Андрей Гурбанов; резервный судья — Василий Казарцев; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Алексей Матюнин; инспектор — Алексей Румянцев.

Ранее Виталий Мешков судил 17 игр с участием "Крыльев Советов". Из них самарцам удалось выиграть семь. Пять раз волжане проиграли и столько же сыграли вничью.

Напомним, встреча команд состоится в субботу, 9 ноября, на столичной "Открытие Арене". Начало матча в 20:00.