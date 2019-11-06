Скотомогильник с сибирской язвой у с. Дергачи обезопасили после вмешательства прокуратуры

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильника, расположенный в 1,5 км южнее с. Дергачи Красноармейского района, сообщает ведомство.

Скотомогильник не был огорожен двухметровым глухим забором, исключающим случайное попадание на его территорию людей и животных, и не обозначен предупредительными табличками.

Из-за этого прокуратура внесла представление в адрес руководителя департамента ветеринарии Самарской области. Но нарушения не были устранены.

Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обязать правительство Самарской области привести скотомогильник в соответствие ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим правилами. Сейчас эти требования удовлетворены в полном объеме.