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Общество

Скотомогильник с сибирской язвой у с. Дергачи обезопасили после вмешательства прокуратуры

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильника, расположенный в 1,5 км южнее с. Дергачи Красноармейского района, сообщает ведомство.

Скотомогильник не был огорожен двухметровым глухим забором, исключающим случайное попадание на его территорию людей и животных, и не обозначен предупредительными табличками.

Из-за этого прокуратура внесла представление в адрес руководителя департамента ветеринарии Самарской области. Но нарушения не были устранены.

Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием обязать правительство Самарской области привести скотомогильник в соответствие ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим правилами. Сейчас эти требования удовлетворены в полном объеме.

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