Задержанному в Тольятти поджигателю леса назначили штрафы

В конце октября 23-летнему поджигателю леса из Тольятти назначили штраф. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Напомним, 30 мая в районе пересечения улиц Родины и Комсомольской в Центральном районе Тольятти, неподалеку от кафе "Ликан", очевидец застал и сфотографировал предполагаемого поджигателя леса. Тот повел себя агрессивно — напал на очевидца с палкой и убежал. Вечером 31 мая сотрудники ОП № 21 УМВД по Тольятти задержали парня.

Как сообщают в оперативных структурах, за нападение с палкой на очевидца парню назначили несколько суток административного ареста.

Подозреваемый признавался в ряде поджогов леса. Но злобный или корыстный мотив своих поступков отрицал, утверждал, якобы, что просто любит огонь.

В итоге правоохранители установили его причастность к трем поджогам, два из которых, по их версии следствия, он совершил в лесной зоне Автозаводского района, а третий — в Центральном районе, где его и сфотографировал очевидец.

Однако правоохранители говорят, что деревья из-за этих поджогах не загорелись. Огонь прошелся по лесной подстилке и валежнику, то есть прямого ущерба лесу не причинил. Но задержанного привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима. Теперь, если он вовремя не заплатит назначенные штрафы (по 4,5 тыс. руб. за каждый поджог), его снова привлекут к ответственности и штрафы могут увеличиться вдвое.