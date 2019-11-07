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ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис оценки заемщиков на основе поведенческих данных клиентов, удаленная верификация пользователей мобильных сервисов, интерактивный помощник для обучения сотрудников, платформа по созданию виртуальных голосовых операторов и другие решения российских технологических стартапов будут пилотироваться в банке ВТБ.

ВТБ в рамках второго набора корпоративного акселератора для технологических компаний, организованного совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), приступает к реализации 12 пилотных проектов со стартапами.

Акселератор ВТБ создан для поиска на рынке готовых инновационных решений, способных оптимизировать затраты или принести дополнительную прибыль банку за счет создания новых продуктов и сервисов. В рамках акселератора проводятся быстрые пилоты для оценки потенциального бизнес-эффекта и технологической реализуемости инновационных решений, а самые успешные из них идут в масштабирование.

Во второй набор акселератора ВТБ поступила 301 заявка из 5 стран от технологических компаний, которые соответствуют требованиям банка. В сентябре по результатам очного демо-дня руководители бизнес-подразделений банка выбрали двадцать наиболее перспективных стартапов для участия в акселераторе.

В течение октября команда акселератора ВТБ и стартапы при поддержке ФРИИ определялись с бизнес-заказчиками в банке, кейсами для пилотирования и критериями успешности проектов. Сейчас 12 стартапов переходят к этапу тестирования своих решений в инфраструктуре банка. Еще 4 стартапа находятся на этапе подготовки пилотов. Бизнес-заказчиками стали все глобальные бизнес-линии банка — корпоративно-инвестиционного, розничного, среднего и малого бизнеса.

После оценки результатов пилотов в феврале 2020 года самые успешные команды получат возможность масштабировать свои решения в банке.

12 проектов, которые запустят пилоты с подразделениями банка ВТБ:

  • Andata: цифровой паспорт клиента — Технология для идентификации потенциального клиента на сайте
  • HintEd — Интерактивный помощник для обучения сотрудников
  • SweetCard — Платформа персональных Stories в мобильном банке с использованием Machine Learning
  • MobileScoring — Сервис оценки заемщиков на основе анонимизированных поведенческих данных клиентов, агрегированных по банкам-партнерам
  • OpenTRM — Автоматическое извлечение данных из сканов первичных документов
  • KVINT — Платформа по созданию виртуальных голосовых операторов
  • Neurodata Lab — Решение для Customer Experience Management на основе эмоционального искусственного интеллекта
  • Botman.one — Визуальный конструктор, позволяющий создавать веб-приложения без помощи программистов
  • HighTouch Lab — Удаленная верификация пользователей мобильных сервисов
  • ТурбоКонтракт — Конструктор документов с возможностью работы множества пользователей
  • Сybertonica Platform — Платформа транзакционного фрод-мониторинга и адаптивной аутентификации пользователей
  • FirstPoint — Оценка кандидатов с помощью игровых тестирований и эмоционального искусственного интеллекта

#ВысокотехнологичныйБанкВТБ #ВТБ #ФРИИ

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