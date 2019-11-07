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Музеи и выставки Культура

Представительство филиала Третьяковки разместится в бывшем здании Cosmotheca

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОГЛА НЬЮС.
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В начале 2020 г. в Самаре откроется представительство филиала Третьяковской галереи. Оно разместится в здании по адресу Фрунзе, 102Б, в котором раньше находилась Cosmotheca. Сейчас в помещении проходит ремонт.

Директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко рассказал, что помимо офиса в здании планируют организовать арт-пространство, где будут проходить лекции и встречи. Он также не исключил возможность проведения там небольших выставок.

"Мы хотим создать комьюнити-центр и сейчас открыты для любых предложений и проектов", — сказал Михаил Савченко. Еще он рассказал, что, возможно, на первом этаже откроется сувенирный магазин Третьяковской галереи.

Представительство филиала Третьяковской галереи арендовало здание пока точно на два года, до открытие главного корпуса на Фабрике-кухни.

Напомним, на реставрацию самарской Фабрики-кухни выделено 1,4 млрд руб., а открыть музей планируют в 2022 году.

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