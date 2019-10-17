На реставрацию самарской Фабрики-кухни потратят почти 1,4 млрд рублей

Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" объявило конкурс на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения здания "Фабрика-кухня" в Самаре. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В здании 1932 г. постройки, состоящего из двух надземных и одного подземного этажа, исполнителю работ необходимо будет организовать систему водо- тепло- и энергоснабжения, электрическое освещение, в том числе, наружное, систему пожарной безопасности, системы радиотрансляции и приема телевидения и прочее. Всего в техзадание включен 21 пункт. При этом, восстановить карнизную линию и силуэт здания, его планировочную структуру, архитектурное решение фасадов и кровель как в год постройки. Восстановлению также подлежат первоначальные детали фасадов, интерьера и поздние ценные наслоения периода советского неоклассицизма.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,38 млрд рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Работы должны быть сданы до 29 октября 2021 года.

Напомним, Фабрика-кухня является объектом культурного наследия регионального значения. Она была построена в 1930-1932 годы в стиле конструктивизма по проекту московского архитектора-инженера Екатерины Максимовой.

С 2016 г. проводится реставрация здания, заказчиком которой выступало ФГБУ "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", планировавшее открыть в нем филиал Государственного центра современного искусства.

Однако работы были сорваны. В 2018 г. стало известно, что Фабрика-кухня будет передана Третьяковской галерее под ее самарский филиал. Планируется, что он будет открыт к 18 мая 2022 г. (Международному дню музеев).

16 августа этого года Самарский филиал Третьяковской галереи возглавил Михаил Савченко, до того семь лет руководивший Музеем модерна.