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Общество

Вечером Московское шоссе и ул. Ново-Садовая встали в многокилометровых пробках

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 7 ноября, около 18:00, поисковик "Яндекс" выдал в Самаре восьмибалльный уровень пробок. Основные магистрали города окрасились в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.

Если верить "Яндексу", самая сложная обстановка наблюдалась в географическом центре Самары. В частности, пробка, начинающаяся на ул. Полевой переходила на ул. Мичурина, а затем на Московское шоссе, по которому продолжалась до ул. Советской Армии.

А автомобильный затор по направлению "из города", начинающийся на ул. Ново-Садовой, от ул. Полевой продолжался до ул. Советской Армии.

Кроме того, местами заторы были обозначены на ул. Ново-Вокзальной и пр. Кирова. Еще в городе оказалось затруднено движение на улицах Тухачевского, Гагарина, Мичурина, Коммунистической и других автомагистралях.

При этом в исторической части Самары, где дороги узкие, пробок не было. Но затруднение в движении имелись на "старом" мосту через реку Самара по направлению "из города".

В городе было обозначено несколько мест ДТП. Два таких знака находились на ул. Авроры: один — неподалеку от пересечения с ул. Антонова-Овсеенко, а второй — у кольца с Московским шоссе. Также место аварии было обозначено на Московском шоссе, в районе пересечения с ул. Потапова, и на ул. Ново-Садовой, у перекрестка с этой же улицей.

Официальных сообщений об авариях с тяжкими последствиями не поступало.

Ситуация начала разряжаться в 19:00, в это время поисковик "Яндекс" снизил уровень пробок до семибалльного.

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