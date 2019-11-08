В Сызрани будут судить обвиняемых в грабеже у железнодорожных путей

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершило расследование уголовного дела двух мужчин, обвиняемых в грабеже (п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным транспортных полицейских Сызрани, в конце апреля 2018 г. 45-летний местный житель сообщил, что в районе станции Сызрань-2 на железнодорожных путях неизвестные избили его и отобрали вещи и ценности.

Как выяснилось, до налета потерпевший находился в пивном баре. Там на него обратили внимание злоумышленники. По версии правоохранителей, они договорились ограбить сызранца. Преступники дождались, когда мужчина выйдет из бара, и отправились за ним. Около железнодорожных путей жертву ударили несколько раз в спину и сняли с него куртку, в которой были личные вещи и деньги.

Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

Вмененная подсудимым статья УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.