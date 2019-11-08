16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Саратовской области ограбила пенсионерку из Новокуйбышевска Житель Похвистнево хранил в надворных постройках 1,4 кг марихуанны В Самаре будут судить Минахмета Халиуллова В Самаре задержали начальника отдела регионального УФНС С начала 2019 г. 880 человек пострадало от кибермошенников из Самарской области

Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить обвиняемых в грабеже у железнодорожных путей

СЫЗРАНЬ. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственное отделение Сызранского ЛО МВД России на транспорте завершило расследование уголовного дела двух мужчин, обвиняемых в грабеже (п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По данным транспортных полицейских Сызрани, в конце апреля 2018 г. 45-летний местный житель сообщил, что в районе станции Сызрань-2 на железнодорожных путях неизвестные избили его и отобрали вещи и ценности.

Как выяснилось, до налета потерпевший находился в пивном баре. Там на него обратили внимание злоумышленники. По версии правоохранителей, они договорились ограбить сызранца. Преступники дождались, когда мужчина выйдет из бара, и отправились за ним. Около железнодорожных путей жертву ударили несколько раз в спину и сняли с него куртку, в которой были личные вещи и деньги.

Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

Вмененная подсудимым статья УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1