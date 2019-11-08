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Театр Культура

"Левановка-2019" пройдет с 29 ноября по 1 декабря

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. фестиваль современной драматургии и театра "Левановка" будет идти на четырех площадках: Горький Центр, драмтеатр, Экспо-Волга, областная библиотека.

В программе фестиваля заявлено четыре эскиза и два спектакля по текстам современных российских драматургов.

Среди гостей - драматурги Вячеслав Дурненков и Юрий Клавдиев, театральный критик Павел Руднев. 

"Левановку" проведут в регионе уже в четвертый раз. Фестиваль посвящен культовому автору 1990-2000-х годов, основателю "тольяттинской школы" драматургии Вадиму Леванову.

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