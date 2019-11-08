"Левановка-2019" пройдет с 29 ноября по 1 декабря

В 2019 г. фестиваль современной драматургии и театра "Левановка" будет идти на четырех площадках: Горький Центр, драмтеатр, Экспо-Волга, областная библиотека.
В программе фестиваля заявлено четыре эскиза и два спектакля по текстам современных российских драматургов.
Среди гостей - драматурги Вячеслав Дурненков и Юрий Клавдиев, театральный критик Павел Руднев.
"Левановку" проведут в регионе уже в четвертый раз. Фестиваль посвящен культовому автору 1990-2000-х годов, основателю "тольяттинской школы" драматургии Вадиму Леванову.