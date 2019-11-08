"Левановка-2019" пройдет с 29 ноября по 1 декабря

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В 2019 г. фестиваль современной драматургии и театра "Левановка" будет идти на четырех площадках: Горький Центр, драмтеатр, Экспо-Волга, областная библиотека.