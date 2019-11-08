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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" модернизировало систему телемеханизации на двух магистральных нефтепроводах

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение систем телемеханизации на участке магистрального нефтепровода (МН) Покровка — Кротовка протяженностью 173 км и на участке МН Кулешовка — Куйбышев протяженностью 90 км. Работы проведены в зоне ответственности Бугурусланского и Самарского районных нефтепроводных управлений.

Реконструкция систем телемеханизации нефтепроводов Покровка — Кротовка и Кулешовка — Куйбышев началась весной 2019 года с целью приведения уровня телемеханизации линейной части в соответствие с требованиями нормативов ПАО "Транснефть", повышения надежности нефтепроводов при дальнейшей их эксплуатации и минимизации возможных нештатных ситуаций.

На реконструируемых участках проведена полная замена контрольной кабельной продукции, выполнен ремонт существующих кабельных эстакад и строительство новых, заменено контрольно-измерительное оборудование (манометры, сигнализаторы затопления в колодцах контрольно-измерительных приборов, преобразователи давления), оборудованы системы пожарной сигнализации.

При проведении реконструкции были заменены шкафы линейной телемеханики с истекшим сроком эксплуатации, на современные шкафы, изготовленные производственным Центром промышленной автоматизации АО "Транснефть - Верхняя Волга" (г. Нижний Новгород).

Современное оборудование позволяет собирать и обрабатывать информацию с первичных датчиков, формировать сигналы контроля и управления по заданным алгоритмам, осуществлять прием и передачу информации по последовательным каналам связи. Особенностью модернизированной схемы электроснабжения нового оборудования является автономная работа шкафов телемеханики продолжительностью не менее 3 часов в случае отключения энергии.

Комплекс работ на нефтепроводах выполнен в регламентные сроки в рамках Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" 2019 года.

Оборудование введено в эксплуатацию и работает в штатном режиме.

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