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В Челно-Вершинах разыскивают пропавшую женщину

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают пропавшую жительницу с. Челно-Вершины 64-летнюю Людмилу Давидюк. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

6 ноября женщина вышла из дома на ул. Центральной и не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 60-65 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие, носит очки, на лице три большие родинки с левой стороны около рта и одна большая родинка с правой стороны над бровью, была одета в красную куртку, бордовую шапку, черные зимние сапоги и черные брюки. При себе имела мобильный телефон, который сейчас момент отключен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (84651) 228-02 или 020 (102 с мобильных).

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