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Стать судьями Шестого кассационного суда хотят 17 человек

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рассмотрит заявки 17 претендентов на должности судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который создан в Самаре.

Так, среди кандидатов председатель Сызранского райсуда Алла Антошкина, судья Верховного суда Республики Башкортостан Фарида Гаиткулова, председатель Бугурусланского суда Оренбургской области Алексей Калиновский, судья Верховного суда Республики Мордовия Елизавета Козина, председатель Арского райсуда города Арск Республики Татарстан Наиль Сунгатуллин, заместитель председтаеля Промышленного районного суда Оренбурга Эльмира Умбетова.

Помимо этого, судьями Шестого кассационного суда хотят стать кандидаты из Тольятти, Чебоксар, Перми, Кирова, Ижевска, Самары и Безенчукского района.

Напомним, под юрисдикцией суда находятся девять субъектов ПФО с населением порядка 22 млн человек.
Он будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами Республик Башкортостан,  Марий Эл, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.

По соглашению с правительством Самарской области для постоянного размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции определено здание на Крымской площади.

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