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Театр Культура

В Самаре поставили благотворительный мюзикл "Бриолин"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 декабря в самарском КРЦ "Звезда" пройдет показ благотворительного мюзикла "Бриолин", участниками которого станут предприниматели и творческие люди города.

В постановке задействовано 30 актеров, среди которых архитекторы, дизайнеры, финансисты и представители других профессий. На протяжении нескольких месяцев они готовятся в хореографических классах и на репетициях.

Организаторы обещают, что участники проекта "впервые на самарской сцене воссоздадут дух рок-н-ролла, танцевальный драйв и мелодичные хиты мюзикла о жизни американской молодежи 50-х".

Средства от показов пойдут на помощь Ване Федотову, подопечному благотворительного фонда "Евита", для оплаты уникальной операции на органе слуха, а также на развитие театральных проектов в рамках Года театра в России.

Организатором проекта является театр "Место действия", генеральным партнером - благотворительный фонд "Евита". Режиссер мюзикла - Артем Филипповский, хореограф - Юлия Ситкина. Продюсер - Екатерина Горновитова.

Продажа билетов по тел. +79376550277, в кассах КРЦ "Звезда" и kassir.ru.

Действие мюзикла разворачивается в Америке 50-х годов, где нет еще ни нефтяных кризисов, ни войны во Вьетнаме, ни панк-рока. Всюду царит атмосфера безудержного оптимизма, а самые важные вещи в жизни — это рок-н-ролл и нанесение бриолина на волосы. Герои Дэнни Зуко и Сэнди Дамброевски из выпускного класса чикагской колы Rydell High, принадлежащие к различным школьным группировкам, переживают испытания в отношениях, но все заканчивается традиционным хеппи-ендом. Почти 3,5 тысячи постановок на Бродвее и киномюзикл с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон, прекрасные и узнаваемые саундтреки которого вошли в историю мировой музыки, сделали "Бриолин" одним из наиболее успешных музыкальных шоу в истории.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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