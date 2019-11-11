В Самаре поставили благотворительный мюзикл "Бриолин"

8 декабря в самарском КРЦ "Звезда" пройдет показ благотворительного мюзикла "Бриолин", участниками которого станут предприниматели и творческие люди города.

В постановке задействовано 30 актеров, среди которых архитекторы, дизайнеры, финансисты и представители других профессий. На протяжении нескольких месяцев они готовятся в хореографических классах и на репетициях.

Организаторы обещают, что участники проекта "впервые на самарской сцене воссоздадут дух рок-н-ролла, танцевальный драйв и мелодичные хиты мюзикла о жизни американской молодежи 50-х".

Средства от показов пойдут на помощь Ване Федотову, подопечному благотворительного фонда "Евита", для оплаты уникальной операции на органе слуха, а также на развитие театральных проектов в рамках Года театра в России.

Организатором проекта является театр "Место действия", генеральным партнером - благотворительный фонд "Евита". Режиссер мюзикла - Артем Филипповский, хореограф - Юлия Ситкина. Продюсер - Екатерина Горновитова.

Продажа билетов по тел. +79376550277, в кассах КРЦ "Звезда" и kassir.ru.