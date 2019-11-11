В Самаре поставили благотворительный мюзикл "Бриолин"

8 декабря в самарском КРЦ "Звезда" пройдет показ благотворительного мюзикла "Бриолин", участниками которого станут предприниматели и творческие люди города.
В постановке задействовано 30 актеров, среди которых архитекторы, дизайнеры, финансисты и представители других профессий. На протяжении нескольких месяцев они готовятся в хореографических классах и на репетициях.
Организаторы обещают, что участники проекта "впервые на самарской сцене воссоздадут дух рок-н-ролла, танцевальный драйв и мелодичные хиты мюзикла о жизни американской молодежи 50-х".
Средства от показов пойдут на помощь Ване Федотову, подопечному благотворительного фонда "Евита", для оплаты уникальной операции на органе слуха, а также на развитие театральных проектов в рамках Года театра в России.
Организатором проекта является театр "Место действия", генеральным партнером - благотворительный фонд "Евита". Режиссер мюзикла - Артем Филипповский, хореограф - Юлия Ситкина. Продюсер - Екатерина Горновитова.
Продажа билетов по тел. +79376550277, в кассах КРЦ "Звезда" и kassir.ru.
Действие мюзикла разворачивается в Америке 50-х годов, где нет еще ни нефтяных кризисов, ни войны во Вьетнаме, ни панк-рока. Всюду царит атмосфера безудержного оптимизма, а самые важные вещи в жизни — это рок-н-ролл и нанесение бриолина на волосы. Герои Дэнни Зуко и Сэнди Дамброевски из выпускного класса чикагской колы Rydell High, принадлежащие к различным школьным группировкам, переживают испытания в отношениях, но все заканчивается традиционным хеппи-ендом. Почти 3,5 тысячи постановок на Бродвее и киномюзикл с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон, прекрасные и узнаваемые саундтреки которого вошли в историю мировой музыки, сделали "Бриолин" одним из наиболее успешных музыкальных шоу в истории.