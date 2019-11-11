В Самару привезут немецкий спектакль "Эмиль и сыщики"

В "СамАрте" 25 ноября, в 14:00, при поддержке Гете-Института покажут спектакль Детского и юношеского театра из Дортмунда "Эмиль и сыщики" (12+) по роману Эриха Кестнера. Моноспектакль в исполнении художественного руководителя театра Андреаса Груна будет сыгран на немецком языке с субтитрами.

Герой постановки Густав находит в старом дедовом чемодане рисунки. В них рассказывается о приключениях "Эмиля и сыщиков". Оказывается, дед был "Густавом с клаксоном", одним из сыщиков Эмиля, которые помогли ему охотиться за негодяем Грундайсом по всему Берлину. Грундайс в поезде на Берлин украл у Эмиля деньги, которые его мать с трудом собрала для передачи бабушке.

Театр из Дортмунда был основан в 1953 году. Он стал первым театром в Западной Германии, обращенным исключительно к молодой аудитории. В репертуаре театра не только традиционные сказки и легенды в новом прочтении, но и много спектаклей по пьесам молодых авторов.

Эрих Кестнер (1899-1974) был писателем, публицистом и сценаристом. Его карьера началась в Веймарской республике с критических очерков, заметок и стихов. После прихода к власти в Германии национал-социалистов многие книги Эриха Кестнера были сожжены нацистами, причем автор присутствовал при уничтожении своих произведений.Он был одним из немногих критиковавших режим авторов, которые остались в стране во времена нацистской диктатуры.

"Эмиль и сыщики" (1929 г.) — первая детская книга, написаннай Кестнером. Она переведена почти на 60 языков и до сих пор остается очень популярной у читателей.

Спектакль погружает зрителей в атмосферу Берлина 1920-х годов. Его сыграют в Ростове-на-Дону, Саратове и Самаре. Режиссер и автор сценической версии — Беттина Цобель, сценография — Сандра Линде, музыка — Михаэль Кесслер.



