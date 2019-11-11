Какие театральные премьеры можно посмотреть в кино до конца года

В 2019 г. в "КиноВертикали" еще можно поймать несколько театральных премьер 2019 года. Среди них — иммерсивное театральное шоу "Сон в летнюю ночь", опера "Манон" в постановке Лорана Пелли, моноспектакль "Дрянь", чей сюжет хорошо известен по одноименному сериалу, спектакль "Настоящая комедия" с Эндрю Скоттом и британский хит этого года "Хансард".

Все уже привыкли, что в кинотеатрах можно посмотреть не только художественные фильмы, но и драматические спектакли, и балет, и оперу. Безусловно, ни один кинотеатр не может обеспечить эффект присутствия на концерте или спектакле, но зато кинозрители могут более внимательно рассмотреть работу актеров, сценографов и художников. В конце концов, это единственная возможность познакомиться с главными мировыми театральными премьерами в Самаре.

В "КиноВертикали" до конца года можно еще успеть увидеть театральные новинки этого года, и сходить на суперхиты "Франкенштейн": Ли Миллер или Камбербэтч, "Двенадцатая ночь" со Стивеном Фраем, "Щелкунчик" Большого театра.

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14 ноября, в 19:00, в "КиноВертикали" в рамках сотрудничества с TheatreHD состоится премьера спектакля "Сон в летнюю ночь"(18+) сэра Николаса Хайтнера. Знаменитый режиссер, бывший худрук Королевского национального театра, решил поставить одну из самых озорных пьес Шекспира в формате иммерсивного театра, поэтому в драматическое действо периодически будут вовлекаться простые зрители. Хайтнер всеми силами пытается осовременить пьесу и дополнить ее множеством отсылок к актуальной массовой культуре: в спектакле вы услышите музыку Beyonce и Florence and the Machines, увидите отсылки к сериалам "Рассказ служанки", а актриса Гвендолин Кристи будет все время напоминать вам об "Игре престолов". Несмотря на то, что кинозритель не может поучаствовать в иммерсивном шоу, зато он сможет не упустить важные режиссерские ходы и внимательно рассмотреть мастерство задействованных актеров. "Сон в летнюю ночь" — настоящее театральное шоу со множеством спецэффектов, с актуальным музыкальным саундом, яркими акробатическими номерами и, конечно, с бережно сохраненным коронным шекспировским остроумием.

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24 ноября, в 18:00, кинотеатр представит оперу из Метрополитан-опера "Манон"(16+) Жюля Массне. За постановку отвечают популярный французский режиссер Лоран Пелли и итальянский дирижер Маурицио Бенини. Критики подчеркивают благородную сдержанность режиссера в сценических решениях. Пелли очень внимательно относится к творчеству Массне: не так давно он работал над "Золушкой" в том же Метрополитен-опера с дирижером Бертраном де Бийи. Когда-то в "Манон" Пелли в Метрополитен-опера с главной партией выходила Анна Нетребко. Сейчас кинозрители увидят в роли Манон Лизетту Оропесу, а в партии Шевалье де Грийе — Майкла Фабиано. Пелли подчеркивает, что в его интерпретации Манон — это свободная женщина, которая больше всего на свете ценит собственное удовольствие.

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8 ноября, в 19:00, TheatreHD и КиноВертикаль представляют моноспектакль Фиби Уоллер-Бридж "Дрянь" (18+). Именно этот спектакль лег в основу одноименного сериала, получившего в этом году сразу две статуэтки "Эмми" — как лучшая комедия и за лучшую главную женскую роль. Фиби Уоллер-Бридж сама написала сценарий о тридцатилетней девушке, постоянно сталкивающейся с циничным миром Лондона, но при этом не теряющей оптимизма. "Дрянь" — это качели, которые раскачивают эмоции зрителей от смеха до слез. Спектакль оформлен минималистично — за полтора часа персонаж Флибэг будет рассказывать о своей судьбе, даже не слезая с высокого стула. Но история персонажа здесь настолько мощная, что зрителю будет трудно заскучать.

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Еще один подарок от TheatreHD — спектакль "Настоящая комедия" (18+) с Эндрю Скоттом. Для Самары этот спектакль особенно интересен, так как недавно в местном Театре драмы состоялась премьера "Любимца публики" с Владимиром Гальченко по той же пьесе. В английской версии именно Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале "Шерлок", играет знаменитого актера на пороге сорокалетия, переживающего кризис среднего возраста. Он упорно, по привычке, живет в рамках богемного образа жизни, периодически впадая в депрессивные состояния. Оттуда его пытаются вытащить бывшая жена (Индира Варма), секретарь (Софи Томпсон), драматург (Люк Таллон) и продюсер (Сьюзи Тоас). Все это превращается в комедию, которая тем не менее не уходит от разговоров на серьезные темы. Декорации выполнены в стиле ар-деко, а в саундтреке — Джим Моррисон.

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Из театра Комеди Франсез — комедия "Блоха в ухе"(16+) Лило Баура. Классическая комедия положений здесь умножается на мастерство актеров. В экранизации пьесы "Блоха в ухе" в свое время играли и Луи де Фюнес, и Жан-Поль Бельмондо. Сейчас на сцене Комеди Франсез Серж Багдассарян, Анна Червинка, Полин Клеман и Себастьен Пудеру. Посмотреть историю о том, как ревнивая жена хочет подставить мужа, но сама попадает в свою ловушку, можно будет 12 декабря, в 19:00, в "КиноВертикали".

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19 декабря, в 18:00, спектакль "Хансард"(16+) по пьесе Саймона Вудса с актерами Линдси Дункан и Алексом Дженнингсом. В спектакле зрителям рассказывают историю из 1988 г., где супруги, прожившие в браке уже 30 лет, сначала упражняются друг на друге в ядовитом остроумии, а затем начинают вытаскивать на свет тайны, порой весьма трагические. Типичная английская история, где соединены смех и серьезные темы, комедия и трагедия, и подчеркнуто демонстрируется разрыв между социальными классами.

Помимо этого в "КиноВертикали" пройдут спектакли-хиты: балет "Корсар" Большого театра, "Сирано де Бержерак" Комеди Франсез и "Волшебная флейта" Метрополитен-опера.

Все спектакли идут с русскими субтитрами. Билеты на них стоят 450-600 рублей.