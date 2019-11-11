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ЖКХ и благоустройство Общество

Красивые названия скрывают долги и безответственное отношение к своим обязанностям

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Образцовое содержание жилья" не платит за воду и канализацию почти два года.

Управляющие компании часто выбирают себе красивые имена. Они привлекают жителей, создают ощущение надежности и высокого качества услуг. В Самаре есть много ТСЖ и УК "Уют", "Надежда", "Гавань", "Юбилейное". Казалось бы, "как вы лодку назовёте, так она и поплывёт". Но не тут-то было.

Например, у компании с громким названием "Образцовое содержание жилья" долг перед ООО "Самарские коммунальные системы" за водоснабжение и водоотведение составляет 5,5 млн рублей, ТСН "Город Мира" — 2,3 млн рублей, ООО "УК Надежда" — 1,6 млн рублей, ООО "Аврора" — 1,4 млн рублей. Общий долг исполнителей коммунальных услуг в настоящее время превысил полмиллиарда рублей.

По итогам года "РКС-Самара" направит сведения о долгах всех УК, ТСЖ и ЖСК в государственную жилищную инспекцию. Напомним, что по действующему законодательству задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев является поводом для лишения лицензии.

"РКС-Самара" призывают все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК расстаться с долгами за холодную воду и канализацию. Тем более, в декабре 2019 года стартует традиционная акция "В Новый год — без старых долгов", в которой смогут принять участие не только физические лица, но и все исполнители коммунальных услуг, не имеющие долгов за водоснабжение и водоотведение!

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