16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
15 ноября состоится творческая встреча с режиссером "Трехгрошовой оперы" Домиником Бюттнером Какие театральные премьеры можно посмотреть в кино до конца года В Самару привезут немецкий спектакль "Эмиль и сыщики" В Самаре поставили благотворительный мюзикл "Бриолин" "Левановка-2019" пройдет с 29 ноября по 1 декабря

Театр Культура

15 ноября состоится творческая встреча с режиссером "Трехгрошовой оперы" Домиником Бюттнером

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Историческом парке "Россия - Моя история" в Самаре 15 ноября состоится творческая встреча с режиссером нового спектакля СамАрта "Трехгрошовая опера" Домиником Бюттнером. Мероприятие назначено на 14:00, вход на встречу бесплатный.

Фото: dominikbuettner.com

Премьера спектакля "Трехгрошовая опера" (18+) по пьесе Бертольда Брехта состоится 10, 11, 12, 14, 15 декабря на новой сцене СамАрта. Билеты уже в продаже.

Берлинский режиссер Доминик Бюттнер занимается постановкой и хореографией спектакля. Спектакль вырос из эскиза, представленного Домиником в 2017 г. на самарском фестивале "Молодая режиссура", организованного СамАртом. Тогда режиссер представил первый акт в стиле мрачного кабаре, где акцент был сделан на хореографию, визуальные эффекты и, конечно, брехтовские зонги. Эскиз собрал очень хорошую критику, и вот один из первых спектаклей на долгожданной новой сцене СамАрта - "Трехгрошовая опера".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Фестиваль "Пластилиновый дождь": героические артисты и холод

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1