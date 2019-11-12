15 ноября состоится творческая встреча с режиссером "Трехгрошовой оперы" Домиником Бюттнером

В Историческом парке "Россия - Моя история" в Самаре 15 ноября состоится творческая встреча с режиссером нового спектакля СамАрта "Трехгрошовая опера" Домиником Бюттнером. Мероприятие назначено на 14:00, вход на встречу бесплатный.

Премьера спектакля "Трехгрошовая опера" (18+) по пьесе Бертольда Брехта состоится 10, 11, 12, 14, 15 декабря на новой сцене СамАрта. Билеты уже в продаже.

Берлинский режиссер Доминик Бюттнер занимается постановкой и хореографией спектакля. Спектакль вырос из эскиза, представленного Домиником в 2017 г. на самарском фестивале "Молодая режиссура", организованного СамАртом. Тогда режиссер представил первый акт в стиле мрачного кабаре, где акцент был сделан на хореографию, визуальные эффекты и, конечно, брехтовские зонги. Эскиз собрал очень хорошую критику, и вот один из первых спектаклей на долгожданной новой сцене СамАрта - "Трехгрошовая опера".