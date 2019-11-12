Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров "Росгосстраха"

Председателем Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" избран глава финансовой группы "Открытие" Михаил Задорнов. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров страховой компании 8 ноября.
Обновленный Совет директоров был избран на внеочередном собрании акционеров страховщика в конце октября. В его состав вместо покинувшего компанию летом этого года Николауса Фрая был включен генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. Кроме того, в совет директоров были переизбраны президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, директор департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Оксана Старосельская, вице-президент банка "Открытие" Эльмира Мамлеева, член правления банка "Открытие" Вениамин Полянцев, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, бывший президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин, бывший вице-президент по СНГ Allianz SE Олег Пятаков, председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.
Михаил Задорнов возглавляет Совет директоров старейшей страховой компании страны с ноября 2017 года. Под его руководством разработана Стратегия развития "Росгосстраха" до 2021 года — к своему столетнему юбилею компания намерена вернуться на лидирующие позиции в розничном сегменте российского страхового рынка и укрепиться в числе значимых игроков в корпоративном сегменте. За два года "Росгосстраху" удалось вернуться на траекторию роста и демонстрировать устойчивый положительный финансовый результат. Согласно данным по ОСБУ, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 года составила 7,3 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года.
Михаил Задорнов, председатель совета директоров ПАО СК "Росгосстрах": "Сотрудники и агенты компании "Росгосстрах" должны обеспечить не просто рост сборов, но именно настоящий рывок и заложить основы успешной работы в 2020 и 2021 гг., чтобы обеспечить достижение амбициозных целей, которые поставлены в Стратегии-2021".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. "Росгосстрах" входит в группу банка "Открытие".6 октября 2019 года система "Росгосстрах" отметила 98 лет со дня своего создания. www.RGS.ru