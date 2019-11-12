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Общество

В Тольятти почтили память погибших в Первой мировой войне

ТОЛЬЯТТИ. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 ноября в 11 часов 11 минут в Тольятти возле памятного знака участникам Первой мировой войны, установленного в Лесу Памяти, минутой молчания и возложением венков почтили память российских воинов-ставропольчан, погибших в Великой войне 1914–1918 гг.

Фото: Фото предоставлено автором

Первая мировая война закончилась Компьенским перемирием, подписанным 11 ноября 2018 года и означавшим капитуляцию Германии. В её огне погибло почти 10 миллионов человек, около 22 миллионов было ранено. С тех пор 11 ноября — международный День памяти всех погибших и пострадавших на фронтах Первой мировой. Во многих странах мира этот день до сих пор остается одним из главных национальных праздников. Его называют по-разному: в Великобритании — это День памяти, во Франции и Бельгии — День перемирия, в Канаде — День поминовения. В России эта дата также носит название День памяти. Церемония поминовения состоялась и в Тольятти.

Депутат СГД Денис Волков, сооснователь мемориального комплекса, рассказал: "Сегодня особенно важно помнить, какой ценой российским солдатам доставались военные победы. И наша моральная ответственность — помнить о каждом солдате, защищавшем нашу родину. В этом мемориальном комплексе каждое из 100 000 посаженных деревьев — это память. Именно поэтому Лес Памяти стал знаковым. Он объединяет абсолютно разных людей. Сюда приезжают вспомнить о своих родных и близких, ухаживать за высаженными деревьями. Поэтому оно пропитано эмоциональным зарядом, внушает чувство гордости за наш город, за принадлежность к государству с великой историей, становится частью нашего общего историко-культурного наследия. Это народный памятник павшим воинам".

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