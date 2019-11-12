В Самаре на ул. Ленинградской прошла акция "Подари Аленький цветочек"

Во вторник, 12 ноября, в Самаре на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской состоялась акция "Подари Аленький цветочек", организованная в поддержку спектаклей-финалистов фестиваля Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье".

Напомним, что от Самарской области в конкурсной программе фестиваля принимают участие две постановки: Самарский институт культуры в номинации студенческие театры со спектаклем "Аленький цветочек" и детская образцовая театральная студия "Дорога добра" со спектаклем "Тайна Серого замка, или Каникулы с привидениями" в номинации школьные театры.

Волонтеры вместе со студентами СГИК дарили самарцам алые розы, которые символизируют сказочный аленький цветочек из произведения Григория Аксакова и одноименный спектакль. Участники акции рассказали жителям Самары, что 29 ноября состоится голосование, которое определит победителя фестиваля "Театральное Приволжье":

Для прохожих, которые собрались в эти часы на улице Ленинградской, юные актеры исполнили одну из композиций мюзикла "Аленький цветочек".

"Я считаю, что театр — это важная часть культурной жизни каждого человека. Круто, когда появляются такие проекты, как "Театральное Приволжье", где можно увидеть постановки не только своего региона, но и соседних областей и республик", — рассказал волонтер Екатерина Столбоушкина.

Голосование начнется 29 ноября в 14:00 по самарскому времени и продлится ровно сутки — до 14:00 30 ноября. Чтобы проголосовать, необходимо позвонить по номеру 8-800-350-35-43 и в тональном режиме набрать номер спектаклей.

Жители Самарской области не смогут проголосовать за спектакли из своего региона. Именно поэтому участники акции записали видеообращение к молодежи других регион ПФО с призывом посмотреть спектакли Самарской области и отдать за них свой голос.

"Нам, как участникам фестиваля, очень приятно чувствовать поддержку зрителя не только в своей области, но и за ее пределами. Конечно, мы хотели бы стать победителями, надеемся, что зрители действительно оценили наш спектакль", — рассказал актер спектакля Дмитрий Чураков.

Чтобы поддержать спектакли от Самарской области, необходимо поделиться на своей странице в социальных сетях картинкой аленького цветочка, а также поставить хэштег #ТеатральноеПриволжье и название региона ПФО, например, #ТеатральноеПриволжьеСамара, затем передать эстафету друзьям.

Самарские спектакли представлены под номерами 12 ("Аленький цветочек") и 26 ("Тайна Серого замка или Каникулы с привидениями").