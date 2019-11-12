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Общество

Самарцев приглашают на благотворительную читку пьесы "Метод Грёнхольма"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 15 ноября в 19:00 в отеле "Ренессанс" (ул. Ново-Садовая, 162в) состоится благотворительная читка пьесы Ж.Гальсерана "Метод Грёнхольма" (18+).

"На что вы готовы пойти ради славы и денег? Умеете ли вы распознавать, где правда, а где ложь? Способны сказать "нет", когда не остается других вариантов, а душевные силы на исходе? И, наконец, что сделали бы лично вы, оказавшись запертыми в офисе, где нужно участвовать в "битве за выживание"? Приглашаем поразмышлять об этом", - рассказывают организаторы.

Психологический детектив из жизни "белых воротничков" публике представят Екатерина Аржанова, Влад Сильванович, Дмитрий Бердников, Алексей Куропаткин, Антон Семенов. Режиссер - Артем Филипповский (театр "Место действия").

Средства, собранные на мероприятии, направят на поддержку детей-бабочек (дети с хрупкой кожей и диагнозом "буллезный эпидермолиз") Самарской области.

Стать гостем читки можно, зайдя на сайт.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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