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Страхование Финансы

ВСК бесплатно застраховал автомобиль благотворительного Фонда "Страна футбола"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК бесплатно обеспечил полисами КАСКО и ОСАГО автомобиль благотворительного фонда "Страна футбола".

Фото: предоставлено автопроизводителем Haval

7 ноября состоялся торжественный прием журнала "Большой спорт", посвященный итогам года. Сильнейшие действующие спортсмены были награждены призами в номинациях от редакции журнала. Российский голкипер Игорь Акинфеев был удостоен специального приза. Учрежденному им благотворительному фонду "Страна футбола" был передан в дар купе-кроссовер HAVAL F7x. Подарок был вручен за поддержку детско-юношеского футбола, паралимпийского спорта и адаптивной физической культуры для людей с ограниченными возможностями, а также развитие системы подготовки детских тренеров.

Страховой Дом ВСК, партнер Фонда, обеспечил страховую защиту автомобиля. Транспорт был безвозмездно застрахован по КАСКО и ОСАГО.

"Фонд "Страна футбола" развивается сам и помогает развиваться молодым талантливым спортсменам. Уверен, что новый автомобиль поможет Фонду в его деятельности. Благодарю нашего надежного партнера - Страховой Дом ВСК, который вышел с инициативой безвозмездной страховки автомобиля. Вместе мы делаем одно большое дело!" - отметил голкипер Игорь Акинфеев.

Напомним, Страховой Дом ВСК и благотворительный Фонд "Страна Футбола" реализуют совместный социальный проект "Пенальти", направленный на поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

При приобретении полисов ВСК по программам КАСКО, страхования жилья, здоровья и путешествий можно получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны.

Для этого, покупая страховки на сайте или в мобильном приложении "ВСК страхование", нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд "Страна футбола", учрежденный Игорем Акинфеевым.

"Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала, - отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк. - Социальная ответственность - важная составляющая миссии нашей компании".

"Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.

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