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Суды Происшествия

Верховный суд отменил приговор убийцам двух вахтовиков

СЕРГИЕВСК. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Верховный суд отменил приговор, вынесенный в Самарском областном суде по делу о похищении и убийстве в Сергиевском районе двух вахтовиков из Свердловской области.

Напомним, в конце апреля 2019 г. присяжные оправдали одного из пятерых подсудимых - Сергея Фролова. Кроме него на скамье подсудимых сидели Максим Бондарев, Александр Полубелов, Марат Шарапов и Сергей Тютин.

По версии обвинения, 8 октября 2017 г. после ссоры с Денисом Картавенко и Алексеем Урубаевым насильно привезли их в дом, расположенный в п. Суходол. Там их продолжили избивать руками и ногами, а также причинили одной из жертв ножевое ранение кровеносного сосуда на ноге. Эти телесные повреждения повлекли смерть одного мужчины от аспирации кровью из сломанного носа и другого - от кровопотери. Погибших отвезли в лесополосу и закопали.

После вынесения приговора, прокуратура опротестовала его из-за того, что в результате процессуальных нарушений якобы были излишне ограничены права гособвинения.

Однако, по словам адвоката Михаила Инжеватова, в Верховном суде приговор был отменен на том основании, что гособвинение необоснованно просило изменить квалификацию содеянного с умышленного убийства на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

В результате уголовное дело на днях вернется в Самару для нового рассмотрения.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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