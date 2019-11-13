В школу "Крыльев Советов" зачислили девочек

В центр подготовки футболистов "Крылья Советов" зачислены 40 девочек. Завтра, 14 ноября, состоится презентация новой самарской женской команды.

В состав команды вошли игроки отделения женского футбола СШОР 11 трех возрастных групп: 2008-2009, 2006-2007 и 2005-2004-2003 года рождения.

Эти футболистки составляют костяк сборной Самарской области U15 и U17, а четыре игрока являются кандидатами в сборную России U15. Почти все девочки имеют спортивные разряды: у 21 футболистки — второй взрослый разряд, а у 13 игроков — первый юношеский.

Тренировать спортсменок продолжит мастер спорта по футболу и футзалу, c лицензией UEFA Галина Комарова, а помогать ей будет тренер Андрей Дементьев.

"Я на протяжении семи лет работала тренером в СШОР 11, тренировала девочек отделения женского футбола, — рассказала Галина Комарова. — А в июле от Сергея Васильевича Марушко (председателя федерации футбола Самары — прим. ВН) поступило предложение организовать женскую футбольную команду "Крылья Советов". Я, конечно, была рада этому. Потому что всегда говорила, что я никуда не уеду пока не создам в Самаре команду, чтобы наши девочки не уезжали в другие регионы и играли тут. Сейчас у нас есть все необходимое для занятий, и с сентября мы тренируемся на стадионе "Металлург" согласно расписанию".

У новой команды уже имеются высокие цели на 2020 год. Основные из них: призовые места на первенстве России среди женских команд второго дивизиона, выступление и выход в финал первенства страны команд спортивных организаций (девочки U13), выход в финал и первенство России среди сборных команд субъектов РФ (девушки U15, U17, U19).

Но уже сейчас команда может похвастаться победами. Так 10 ноября женская команда "КС" выиграла открытый турнир спортивных организаций среди игроков 2005–2007 годов рождения, который прошел в Отрадном.