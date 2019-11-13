Школа "Краснодара" сделала запрос по воспитанникам академии Коноплева

Школа ФК "Краснодар" пригласила воспитанников "Академии футбола имени Юрия Коноплева" на обучение. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил генеральный директор тольяттинской академии Игорь Кечаев.

"Сейчас у меня есть письмо от футбольной школы "Краснодара", они хотят пригласить к себе наших 11-13-летних детей. Они честно написали нам, нас это радует. И еще приятно, что нам пишет один из лучших клубов, значит, мы хорошо готовим ребят", - рассказал Кечаев.

При этом он обозначил проблему переманивания воспитанников футбольными школами.

"Конечно, для школы это негативная ситуация, но такова реальность. Мы готовим ребенка, а потом он уходит от нас.… Но пока нет регламентирующих эти переходы документов. Тут не только мы страдаем, поверьте. С другими школами то же самое происходит", - отметил гендиректор академии.