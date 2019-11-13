Гендиректор академии Коноплева: "Некоторые родители видят в своих детях источник заработка"

"Академия футбола имени Юрия Коноплева", ранее известная как СДЮШОР "Крылья Советов", обрела новое название 20 июня 2007 года в память о ее создателе — Юрии Коноплеве. В этом году, благодаря помощи спонсоров и правительства области, жизнь и инфраструктура одной из лучших школ региона заметно улучшилась. О положительных изменениях, воспитанниках, конкуренции с другими школами России и многом другом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал генеральный директор "Академии футбола имени Юрия Коноплева" Игорь Кечаев.

— "Академия футбола Коноплева" — одна из лучших футбольных школ региона. Достаточное ли у нее сейчас финансирование?

— Уже на протяжении восьми лет "Академия" финансируется из областного бюджета. Совсем недавно на средства областного бюджета у нас был постелен новый газон, который был нам просто необходим. Также планируется выделить деньги на трактор для обслуживания нового поля.

Кроме того, есть спонсоры, которые помогают. Так, два месяца назад нам очень помогли Региональный центр помощи мигрантам и его руководитель Сергей Николаевич Нуждин. Они подарили нам служебную машину Lada Vesta. Автомобиль используется для того, чтобы наших воспитанников отвозить в аэропорт, на сборы, а также для встречи судей и других рабочих нужд. Мы очень благодарны за такую помощь.

— У "Академии" есть и другие спонсоры? Можете их назвать?

— Вопрос относительно сотрудничества с "Акроном" сейчас решается на юридическом уровне. Напомню, что именно по инициативе "Акрона" к нам приезжали голландские специалисты вместе с братом Гуса Хиддинка, Луи Куленом. Они провели семинар по поводу развития детско-юношеского футбола, ведь известно, что голландская система футбола — одна из лучших. И вторая причина приглашения — это положительный опыт взаимодействия с Луи Куленом, который с нами работал три года и пять лет — в питерском "Зените". Планируем и дальше привлекать к работе иностранных специалистов.

— Еще в июле от правительства области губернатор Дмитрий Азаров вручил "Академии" сертификат на приобретение автобуса. Он куплен?

— Пока еще нет, вопрос решается документально. Как только все моменты будут улажены, мы сразу же приобретем новый автобус для наших воспитанников.

— В "Академии футбола" много команд разных возрастов и все они выступают в разнообразных турнирах. Вы довольны результатами этих команд?



— Задача "Академии" — воспитание профессиональных футболистов. Ребята разных возрастов участвуют во многих турнирах, где-то они первое место занимают, где-то второе, а где-то проигрывают. Всегда хочется добиваться максимальных результатов, конечно. Но для нас, прежде всего, важен результат каждого из наших воспитанников, их правильное развитие.



— Как оцените выступление своей команды в Юношеской футбольной Лиге (ЮФЛ)?



— Это соревнование для нас жизненно необходимо, потому что это возможность играть с сильнейшими футбольными академиями страны. Результаты у нас пока не очень. Это связано с тем, что многих ребят, которые могли бы выступать в ЮФЛ за нас, ранее переманили в другие академии. Они сейчас играют в "Зените", "Спартаке", "Локомотиве", "Краснодаре". Но даже с учетом этого наши нынешние воспитанники хорошо себя проявляют и ими даже интересуются другие академии. А зимой мы планируем отправить нескольких наших лучших ребят на сбор с молодежной командой "Крылья Советов".

Академия футбола им. Коноплева получила новый газон При поддержке правительства Самарской области в Академии футбола им. Коноплева постелен новый современный искусственный газон, сообщает региональное министерство спорта. Он сертифицирован FIFA, соответствует международным стандартам и может эксплуатироваться круглогодично.





— Кого именно, можно узнать?



— Выделять по фамилиям не будем, чтобы другие не обиделись.



— Часто ребенок начинает добиваться первых успехов в одной футбольной школе, а потом переходит заниматься в другую. Как вы относитесь к этому?



— Мы ездили в лучшие академии мира и видели, как там относятся к таким переходам. Например, в "Аяксе" категорически запрещено приглашать детей, которые живут дальше, чем 70 км от академии, потому что они понимают, что отрывание от семьи пагубно влияет на развитие личности.

Одна из проблем российского футбола в том, что дети в маленьком возрасте переходят в школы других субъектов России и вынуждены жить вне дома, быть оторванными от семьи. Совсем недавно несколько наших 12-летних мальчишек перешли в московские академии. Как к этому можно относиться?



— На вашей "Академии" такие переходы в другие школы как сказываются?



— Конечно, для школы это негативная ситуация, но такова реальность. Мы готовим ребенка, а потом он уходит от нас.… Но пока нет регламентирующих эти переходы документов. Тут не только мы страдаем, поверьте. С другими школами то же самое происходит.

Мы проводим беседы с воспитанниками и их родителями на эту тему, объясняем им ситуацию, потому что часто важную роль в этих переходах играют родители. Разве можно одного ребенка в 12 лет отпустить так далеко от дома? Если уходить, то хотя бы попозже. В 14-16 лет дети уже более стрессоустойчивые.

Считаю, что уходить в другие клубы можно в 18-19 лет, а те, кто делает это раньше, с трудом добиваются успеха. Были ситуации, что дети уходили от нас, а через год, два или три просились назад.

А почти все наши известные воспитанники, которые сейчас играют в профессиональных клубах, прошли весь курс обучения. Поэтому не нужно спешить куда-то перейти в раннем возрасте. Большой плюс нашей "Академии" в том, что внутри нее есть общеобразовательная школа. Тренеры и учителя работают вместе, сообща, а, кроме того, над детьми есть определенный контроль.

Но к сожалению, некоторые родители видят в своих детях источник заработка. И когда селекционеры начинают обещать всякие преимущества и уверять, что их ребенок будет великим футболистом, они соглашаются. А ведь ему, ребенку нужно еще пахать и пахать, чтобы стать профессионалом и играть на высоком уровне. Но ребенок в таком случае уже думает, что он великий, ведь его позвали в хороший клуб.



— Вы планируете как-то решать проблему с этими переходами к конкурентам?



— Мы всегда проговариваем эту проблему, но, как правило, когда до этого дело доходит, люди забывают. Конечно, проблему надо решать, и мы работаем над этим. Тут очень важна роль тренера, ведь он иногда для ребенка находится на том же уровне, что и родитель. Если тренер найдет подход к ребенку, заинтересует его, будет грамотным педагогом, то процент таких переходов будет минимальным. Но когда выходят напрямую на родителей и предлагают перейти в московские клубы, то с этим тяжело бороться…

Сейчас у меня есть письмо от футбольной школы "Краснодара", они хотят пригласить к себе наших 11-13-летних детей. Они честно написали нам, нас это радует. И еще приятно, что нам пишет один из лучших клубов, значит, мы хорошо готовим ребят.



— Что ответите, откажете?



— Мы ответим правильно и поблагодарим за честность.



— А если к вам захочет перейти ребенок из другой школы?



— Мы не будем против, но обязательно согласуем переход с родителями и его футбольной школой. Мы стараемся брать ребят более старшего возраста, то есть лет с 14 хотя бы. У нас занимается 260 детей, из них 170 из Самарской области. Остальные, как правило, тоже из близлежащих регионов.



— "Академия футбола имени Юрия Коноплева" вырастила немало хороших футболистов. Из недавних выпускников кого можете отметить?



— Всех лучших воспитанников мы передаем в команду "Крылья Советов". Поэтому нападающий Егор Голенков, вратарь Богдан Овсянников, полузащитники Данила Смирнов и Геннадий Киселев сейчас работают с главной командой "Крыльев". Для нас самое главное, чтобы они получали игровую практику.



— Ваши воспитанники как-то помогают "Академии" сейчас?



— Да, многие воспитанники приезжают, общаются и помогают. Известные всем футболисты Роман Зобнин, Илья Кутепов, Алан Дзагоев, Станислав Крицук, Ильзат Ахметов, Игорь Горбатенко, Тимофей Маргасов и другие ребята всегда оказывают посильную помощь в проведение турниров или закупке инвентаря. Голенков, Киселев и Овсянников недавно закупили мячи для занятий младших воспитанников "Академии". Мы всем очень благодарны.



— Евгений Савин тоже помогает?



— Да. Он недавно прислал 250 комплектов игровой формы Adidas для наших воспитанников. И приедет к нам еще, уже есть договоренность. Мы понимаем, что человек обеспокоен ситуацией с развитием детско-юношеского футбола и рады его участию в жизни "Академии".