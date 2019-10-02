16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Академия футбола им. Коноплева получила новый газон Матч "Крыльев Советов" с "Сочи" рассудит Алексей Матюнин Виталий Шашков о тренерской работе Карреры в "Крыльях": "Мы работаем с Божовичем - и точка" Победа над "Тамбовом" позволила "Крыльям" уйти с последнего места в турнирной таблице Александром Соболевым интересуется московский "Спартак"

Футбол Спорт

Академия футбола им. Коноплева получила новый газон

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При поддержке правительства Самарской области в Академии футбола им. Коноплева постелен новый современный искусственный газон, сообщает региональное министерство спорта. Он сертифицирован FIFA, соответствует международным стандартам, и может эксплуатироваться круглогодично.

Фото: Министерство спорта Самарской области

"Качественное, хорошое покрытие. Тренировочный процесс идет. Очень долгожданная обновка. Главное, мальчишки довольны" — признаются в футбольной школе.

До конца года "Академия Коноплева" также получит дополнительные средства на приобретение техники для обслуживания поля, экипировки для команды ЮФЛ и тренерского состава, автобуса.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3