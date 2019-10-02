Академия футбола им. Коноплева получила новый газон

При поддержке правительства Самарской области в Академии футбола им. Коноплева постелен новый современный искусственный газон, сообщает региональное министерство спорта. Он сертифицирован FIFA, соответствует международным стандартам, и может эксплуатироваться круглогодично.
"Качественное, хорошое покрытие. Тренировочный процесс идет. Очень долгожданная обновка. Главное, мальчишки довольны" — признаются в футбольной школе.
До конца года "Академия Коноплева" также получит дополнительные средства на приобретение техники для обслуживания поля, экипировки для команды ЮФЛ и тренерского состава, автобуса.