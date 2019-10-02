Академия футбола им. Коноплева получила новый газон

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При поддержке правительства Самарской области в Академии футбола им. Коноплева постелен новый современный искусственный газон, сообщает региональное министерство спорта. Он сертифицирован FIFA, соответствует международным стандартам, и может эксплуатироваться круглогодично.

Фото: Министерство спорта Самарской области