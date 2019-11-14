Причальную стенку речвокзала в Самаре хотят отремонтировать в 2021 году

В следующем году планируется подготовить проектную документацию для ремонта причальных сооружений самарского речного вокзала. Непосредственно к ремонту власти планируют приступить в 2021 году. Об этом в четверг, 14 ноября, на заседании профильного комитета Самарской губернской думы сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин.

Также он напомнил, что в настоящее время министерство экономического развития занимается поиском инвестора для строительства нового здания речвокзала. "Верхние этажи можно использовать как ресторанный комплекс, на первом этаже расположится вокзал, а для парковок есть цокольный этаж. Проект есть", — сообщил Иван Пивкин.

В продолжение он отметил, что также поставлена задача по поиску инвестора, который сможет создать в Ширяево причальные сооружения, чтобы туда могли заходить круизные суда. Обо всем этом министр рассказал в рамках обсуждения вопроса о развитии в регионе водных пассажирских перевозок.

Помимо этого, как рассказал замминстра транспорта области Сергей Калинин, в текущем году для осуществления перевозок в межсезонье из областного бюджета было выделено 16 млн руб. на покупку двух судов на воздушных подушках вместимостью по 10 человек. Контракты на их поставку уже заключены, и власти ожидают, что судна прибудут в город к декабрю.

Сергей Калинин также напомнил, что в 2015 г. была утверждена концепция развития речного пассажирского транспорта в регионе, которая, в частности, предусматривает расширение маршрутной сети. В настоящее время в регион действует пять маршрутов и имеется 23 остановочных пункта.

По словам Сергея Калинина, концепция предусматривает оборудование еще 15 новых остановочных пунктов для водного пассажирского транспорта. "Это Жигулевск, Царевщина, Красная Глинка, Завод им. Тарасова, Загородный парк, Светлые пески, Екатериновка, поселок Гранный, поселок Гранный-1 и Гранный-2, а также Октябрьск, Сызрань, Приволжье", — сообщил он. Правда, о сроках, в которые могут появиться эти новые остановочные пункты, сказано не было.

Напомним, разработку проекта нового речного вокзала завершили в 2017 году. Проект предусматривает трехэтажное здание площадью 6825 кв. м.

Новый речвокзал в Самаре предложат строить инвесторам В Самаре по поручению губернатора Дмитрия Азарова реализацию проекта строительства нового речного вокзала предложат инвесторам. Сейчас минэкономразвития области готовит инвестиционное предложение.

В зоне пассажирских помещений основного значения предусмотрен вестибюль, кассовый зал, зал ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, камеры хранения и офисы центра продаж речных круизов. Площадь зала ожидания может быть использована для проведения выставок, презентаций и конференций.

Зона дополнительного обслуживания предназначена для предприятий общественного питания, медицинского пункта, торговых киосков. Для размещения персонала речвокзала предусмотрена зона служебных и вспомогательных помещений. Также в здании будет подземная автостоянка на 51 машину. Максимальная пропускная способность нового вокзала должна составить 700 человек в час. Общая стоимость объекта оценена в 700 млн рублей.