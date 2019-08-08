Новый речвокзал в Самаре предложат строить инвесторам

В Самаре по поручению губернатора Дмитрия Азарова реализацию проекта строительства нового речного вокзала предложат инвесторам. Сейчас минэкономразвития области готовит инвестиционное предложение.

Разработку проекта нового речного вокзала завершили в 2017 году. Проект предусматривает трехэтажное здание площадью 6825 кв. м.

В зоне пассажирских помещений основного значения предусмотрен вестибюль, кассовый зал, зал ожидания, комнаты для пассажиров с детьми, камеры хранения и офисы центра продаж речных круизов. Площадь зала ожидания может быть использована для проведения выставок, презентаций и конференций.

Зона дополнительного обслуживания предназначена для предприятий общественного питания, медицинского пункта, торговых киосков. Для размещения персонала речвокзала предусмотрена зона служебных и вспомогательных помещений. Также в здании будет подземная автостоянка на 51 машину. Максимальная пропускная способность нового вокзала должна составить 700 человек в час.

Общая стоимость объекта — 700 млн рублей.