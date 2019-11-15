Под Кинелем обнаружено тело пенсионера, объявленного в розыск неделю назад

В лесопосадке около с. Бобровка Кинельского района обнаружено тело 85-летнего Анатолия Волкова, пропавшего 7 ноября, сообщает samara.kp.ru. По информации издания, мужчину убили.

За помощью в розыске пенсионера обратились его родственники. Последний раз его видели в пос. Горный. Искали мужчину полиция и волонтеры.

"Он в гости ходил — к родственнику жены Владимиру. Созванивался с внуком примерно в семь вечера седьмого числа, говорил, что находится там, — рассказал "КП" знакомый погибшего. — Через час телефон уже был отключен".

Хозяина жилплощади проверяли, он подтвердил, что да — тот приходил, но потом ушел. Куда — не знает. Но, по словам местных жителей, возле дома, где гостил Волков, нашли его разбитый мобильный телефон.

Тем временем, поиски пропавшего продолжались. Страшная весть пришла 12 ноября. В лесопосадке около с. Бобровка был обнаружен завернутый в плед труп человека. Личность установили быстро — 85-летний Анатолий Волков. На теле, которое убийца оставил неподалеку от озера Камышное, имелись ножевые ранения.

"Было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". За преступление задержан 60-летний мужчина, знакомый погибшего. Предварительная причина — конфликт на бытовой почте", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК Самарской области Елена Шкаева.

Подозреваемым оказался тот самый Владимир. Многие улики указывают на него, однако сам он свою причастность к трагедии отрицает. Сейчас расследование убийства продолжается. Следователи устанавливают все детали жуткого происшествия.