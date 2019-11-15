Онлайн-кредитование малого бизнеса в Самарской области стало доступнее

О запуске в Самаре дистанционного кредитования малого бизнеса сегодня объявил Райффайзенбанк. За счет автоматизации процесса получить финансирование на сумму до 2 млн рублей предприниматели смогут без посещения отделения банка.

"Мы отмечаем высокую заинтересованность со стороны клиентов-предпринимателей в расширении функциональных возможностей онлайн-банка в части удаленного оформления финансовых инструментов. Так к концу октября доля кредитов малому бизнесу, привлеченных через дистанционные каналы в нашем банке составила 85%. При этом уровень проникновения в онлайн-банк в этом сегменте превышает 90%", — рассказала Елена Попова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области.

Подать заявку на кредит компания может напрямую из личного кабинета в онлайн-банке для бизнеса. Предварительное одобрение доступно через несколько минут после заполнения формы, окончательное решение — в течение часа после загрузки необходимых документов (скан паспорта, данные об имуществе, которое используется в бизнесе и т. п.). На финальном этапе бизнесмен может выбрать удобную ему ставку и срок из нескольких предложенных системой вариантов и перейти к подписанию кредитной документации. Индивидуальные предприниматели могут подписать договор непосредственно в онлайн-банке с использованием смс-генератора одноразовых паролей (смс-OTP), или с помощью курьерского сервиса. Компаниям с юридическим статусом ООО документацию для подписания доставляет курьер, в офис к клиенту в удобное для него время.

Кредиты доступны и действующим, и новым клиентам Райффайзенбанка. Новые клиенты могут подать анкету на кредит на сайте банка и после получения предварительного решения открыть счет и продолжить работу с заявкой в Райффайзен Бизнес Онлайн.

"По предварительным данным, по итогам 9 месяцев рост активов сети операционных офисов банка по Самарской области по данному направлению составил около 15% год к году. А объем вновь выданных средств увеличился более чем на 25%. И я думаю, что новый сервис позитивно отразится на дальнейшей динамике кредитного портфеля отделения", — добавила Елена Попова.

На данный момент подписание кредитных договоров онлайн для ИП доступно по всей России, а с курьерской доставкой для ИП и для юридических лиц помимо Самары, в таких городах как Санкт-Петербург, Калининград, Петрозаводск, Сыктывкар, Череповец, Казань, Киров, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Уфа, Саранск, Саратов, Курск и Сочи. В ближайших планах банка — расширить географию курьерской доставки и сделать сервис доступным предпринимателям и юридическим лицам по всей России.

"Развитие цифровых процессов — неотъемлемая часть современного подхода к обслуживанию малого бизнеса. Предпринимателям важно, чтобы банк говорил на их языке — а это значит, чтобы решения принимались быстро и четко, а банковские сервисы были удобными и доступными в любой точке страны. Мы это понимаем, и с запуском полностью удаленного кредитования для малого бизнеса сделали еще один большой и значимый шаг в этом направлении", — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.