В "Дилижансе" выходит вторая часть многосерийного спектакля

В воскресенье, 17 ноября, в 11:00 в театре "Дилижанс" в Тольятти пройдет премьера спектакля "АПЧХИ!" (0+). Это вторая часть многосерийного спектакля "Академия маленьких долгожителей".

В первой серии главные герои Дили и Жан впервые побывали в Академии - сказочной школе, где дети учатся самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях. Ребята познакомились с профессором Умновым, Каской и Кирпичом и освоили азы безопасности.

В новой части - "АПЧХИ!" - Дили, Жана и зрителей ждет встреча с новыми друзьями - доктором Таблеткиной и Чихуном. На уроке здоровья ребята узнают о пользе закаливания, о том, как вылечиться от простуды и не заразить других, о правилах здорового питания и витаминах, а еще о вредных привычках, таящих большую опасность для жизни.

Над спектаклем работали: идея и музыка - Виктор Мартынов, сценарий - Екатерина Миронова, режиссер - Ирина Храмкова, декорации и костюмы - Дарья Солодова, изготовление мультфильма - Виталий Ильюк.