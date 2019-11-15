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Общество

На 5-й просеке в Самаре появятся новые знаки об эвакуации автомобилей

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, на 5-й просеке в Самаре начнут открывать пока закрытые дорожные знаки, предупреждающие нарушителей парковки об эвакуации автомобилей, сообщает DORSIGNAL.

Фото: https://twitter.com/DORSIGNAL

Всего, согласно новой схеме по расстановке дорожных знаков, разработанной совместно с местными жителями, на 5-й просеке установили 154 знака. Таблички "работает эвакуатор" временно держали под темной пленкой, чтобы автомобилисты привыкли к новым ограничениям парковки без последствий в виде эвакуации автомобиля.

Новые дорожные знаки, в том числе, ограничивают время парковки в парковочных карманах по дням недели и времени суток. Это сделано для того, чтобы техника могла убирать парковки от снега.

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