В Самарском театре кукол выходит премьера "Девочка из города"

Самарский театр кукол (на малой сцене Театра оперы и балета) 24 ноября представит премьеру — спектакль "Девочка из города" (6+) по одноименной повести Любови Воронковой.

Ставит спектакль Валерий Баджи, режиссер Московского детского камерного театра кукол. Постановка приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую будут отмечать в 2020 году. Проект поддержан федеральной программой "Культура малой Родины" в рамках реализации проекта "Театры-детям".

Действие сюжета разворачивается во время Великой Отечественной войны. Маленькая городская девочка Валентинка познала страшное горе: война сделала ее сиротой, беженкой, у которой нет ни крыши над головой, ни теплой одежды. Но девочке повезло, ее пожалела и приютила простая деревенская женщина, мать троих детей Дарья Шалихина. Поначалу девочка сторонилась всех, и дети Дарьи не принимали ее, но со временем девочка стала родной в новой семье.

Декорации, куклы и костюмы артистов, задействованных в живом плане, создала московский художник Ирина Хмарук. Над музыкальным оформлением спектакля работал композитор Иван Герасименко.