В Самаре обсудили ключевые показатели регионального инвестклимата

15 ноября в "Точке кипения СГЭУ" состоялась расширенное заседание экспертной группы по оценке показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата совместно с бизнес-сообществом.

Развитие благоприятного делового климата в регионе одна из приоритетных задач Правительства области. Благодаря комплексу разносторонних мер поддержки бизнеса, в 2019 году Самарская область показала один из лучших результатов по темпам роста в России и вошла в топ-10 субъектов страны по этому показателю, поднявшись в "Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ" сразу на 24 позиции, заняв 24-е место. По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, успех инвесторов — главный приоритет команды Правительства. Сопровождение проектов идет как на стадии переговоров, так и после запуска производства.

Участники заседания, во главе с заместителем министра Алексеем Ильметовым, обсудили не только результаты Национального рейтинга, инвестиционный климат в регионе в 2019 году, но и возможные действия, направленные на дальнейшее улучшение инвестклимата.

В частности, Алексей Ильметов, рассказал собравшимся об организации проведения исследования социально-экономических процессов, которые влияют на оценку состояния инвестиционного климата. В Самарской области создаются предварительные специализированные опросы представителей бизнеса, так называемый "праймериз". Уже второй год проведением этих опросов занимается партнер министерства — Самарский государственный экономический университет.

По словам Алексея Ильметова, команда экспертов СГЭУ работает с бизнес-сообществом, представители которого по роду своей деятельности так или иначе сталкиваются с органами власти. "Предприниматели дают свою оценку взаимодействию бизнеса и властных структур, той поддержке, которая сегодня оказывается им в регионе. Полученные результаты позволяют провести комплексный анализ состояния инвестиционного климата в Самарской области".