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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самаре обсудили ключевые показатели регионального инвестклимата

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 ноября в "Точке кипения СГЭУ" состоялась расширенное заседание экспертной группы по оценке показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата совместно с бизнес-сообществом.

Фото: министерство экономразвития СО

Развитие благоприятного делового климата в регионе одна из приоритетных задач Правительства области. Благодаря комплексу разносторонних мер поддержки бизнеса, в 2019 году Самарская область показала один из лучших результатов по темпам роста в России и вошла в топ-10 субъектов страны по этому показателю, поднявшись в "Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ" сразу на 24 позиции, заняв 24-е место. По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, успех инвесторов — главный приоритет команды Правительства. Сопровождение проектов идет как на стадии переговоров, так и после запуска производства.

Участники заседания, во главе с заместителем министра Алексеем Ильметовым, обсудили не только результаты Национального рейтинга, инвестиционный климат в регионе в 2019 году, но и возможные действия, направленные на дальнейшее улучшение инвестклимата.

В частности, Алексей Ильметов, рассказал собравшимся об организации проведения исследования социально-экономических процессов, которые влияют на оценку состояния инвестиционного климата. В Самарской области создаются предварительные специализированные опросы представителей бизнеса, так называемый "праймериз". Уже второй год проведением этих опросов занимается партнер министерства — Самарский государственный экономический университет.

По словам Алексея Ильметова, команда экспертов СГЭУ работает с бизнес-сообществом, представители которого по роду своей деятельности так или иначе сталкиваются с органами власти. "Предприниматели дают свою оценку взаимодействию бизнеса и властных структур, той поддержке, которая сегодня оказывается им в регионе. Полученные результаты позволяют провести комплексный анализ состояния инвестиционного климата в Самарской области".

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году. Работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской Федерации. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России.

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по 4 направлениям:

• Регуляторная среда

• Институты для бизнеса

• Инфраструктура и ресурсы

• Поддержка малого предпринимательства

Также оцениваются показатели вне рейтинга.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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