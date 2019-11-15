В Кошелев-парке открылся второй пункт полиции

В Кошелев-парке открылся второй полицейский пункт. В торжественной церемонии открытия приняли участие генерал-лейтенант полиции, начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, председатель совета директоров Корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев, вице-губернатор, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин. Опорный пункт открылся в канун профессионального праздника участковых. В его честь лучших сотрудников отметили наградами и подарками.

"От того, насколько приспособлено и комфортно рабочее место, зависит настроение и результат. Люди в погонах работают круглосуточно, и рабочее место - это тоже жилье. Очень хотелось бы, чтобы каждый из вас имел такой опорный пункт, - отметил вице-губернатор Юрий Рожин. - Огромное спасибо вам за работу, которую вы делаете".

Участковый пункт полиции расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома. По технической оснащенности он отвечает самым высоким современным требованиям. Корпорация "Кошелев" провела работы по проектированию, строительству и оснащению пункта по техническому заданию полиции. Для удобства людей с ограниченными физическими возможностями вход оборудован пандусом. Также участковый пункт оснащен просторной стоянкой для машин и парковочным местом для маломобильных групп населения. "Мы строим дома для счастливой жизни, и она невозможна без вашей работы и без порядка в районе. Большое спасибо за ваш труд", - поздравил сотрудников полиции Владимир Кошелев.