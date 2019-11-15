В Самарской области появится академия Пушкинского музея

В пятницу, 15 ноября, на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме правительство Самарской области подписало соглашение с одним из ведущих музеев России и мира – московским музеем изобразительных искусств имени Пушкина.

Со стороны региона подпись под документом поставил руководитель официальной делегации, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а со стороны музея — его директор Марина Лошак.

Государственный Пушкинский музей обладает одним из крупнейших в России художественным собранием зарубежного искусства. Это артефакты, созданные мастерами разных эпох, — от Древнего Египта и античной Греции до наших дней.

Картинная галерея музея состоит из произведений нидерландских и немецких мастеров, фламандских и испанских живописцев XVII века, итальянских художников XIII–XVII столетий, французских авторов XIX века. Особую ценность представляют работы Боттичелли, Рембрандта, ван Дейка, Рубенса, Пуссена, Мурильо, Каналетто, Мане, Моне, Ренуара, Дега, Ван Гога, Гогена, Матисса и Пикассо.

"Самара — одна из самых важных геополитических точек. Это город с потрясающей историей сам по себе, очень развивающийся, с одним из самых активных губернаторов. В пространстве города уже сейчас происходит очень много событий отнюдь не локального свойства, и нам бы хотелось приложить собственные усилия, сделать все возможное для того, чтобы Самара развивалась еще мощнее, чтобы ее хорошо знали на мировой карте, она этого вполне заслуживает. — сказала Марина Лошак. — Мы только дополним богатую карту культурных событий Самары: наши коллеги из Третьяковской галереи приходят к вам, на счету самой самарской культуры очень много достижений".

Директор музея отметила, что Самарская область уже хорошо известна среди экспертов мировой культуры благодаря таким проектам, как Ширяевское биеннале: "Это уникальный проект, благодаря которому Самару знают: я уже получила ответные слова от очень известных кураторов среди больших мировых музеев и Германии, и Франции, и Голландии, которые были участниками этого биеннале, — пояснила руководитель музея. — За два летних месяца Ширяево посетили 150 тыс. человек. Это невероятная цифра, не каждый мировой музей может этим похвастаться. Из этого мы можем сделать вывод: сколько еще важных движений может происходить в сторону такой важной территории России, если это только маленький завод будильника. А что будет, если мы заведем его по-настоящему вместе с губернатором!".

Сотрудничество между Самарской областью и Пушкинским музеем зародилось несколько лет назад: первую выставку музей привез в областную столицу в 2012 году, когда мэром города был Дмитрий Азаров. Затем музей в 2014 году привозил в Самару работы российских нонконформистов и концептуалистов второй половины ХХ века.

Уже в статусе главы региона Дмитрий Азаров продолжил налаживать взаимодействие с одним из крупнейших музеев страны: 1 ноября этого года в Москве в ходе встречи губернатора с директором ГМИИ была достигнута договоренность о создании в регионе филиала музея. Договоренности о сотрудничестве закреплены уже сегодня, на крупнейшем культурном форуме страны.

Документ предполагает систематическое проведение выставок музея в губернии и проведение совместных культурно-массовых мероприятий, обмен информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного наследия, а также проведение научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по проблемам музейного дела.

"Очень важная составляющая в работе музея — это просвещение и образование. Для нас это крайне важно, это свой код работы музея с момента его создания. Здесь мы видим колоссальное поле для сотрудничества, и я уверен, что будут и новые проекты, которые охватят самые широкие слои населения. Ведь когда профессиональные люди представляют мировое, российское искусство — это всегда привлекает внимание людей, а, значит, способствует раскрытию творческих талантов людей разных специальностей, разных социальных групп. Нам нужны образованные инженеры, врачи, причем образованные не только по своей специальности, а люди с широким кругозором. От этого всегда выигрывает регион, экономика, от этого выигрывает и обогащается наша великая российская культура", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Пушкинский музей появится на территории региона в формате академии: он будет не только организовывать и проводить выставки великих художников, но и проводить большую работу по популяризации истории искусств, организовывать творческие встречи и культурные мероприятия нового формата. Кроме того, на базе академии Пушкинского музея будет особое внимание уделяться работе с детьми в возрасте от 5 до 12 лет, социализации и созданию культурного досуга для людей с инклюзией и обучению молодежи философии, поэзии, изобразительному искусству.