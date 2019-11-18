На базе "Чайки" в Самаре появится новый горнолыжный комплекс

Эксперты Самарского государственного экономического университета до 20 декабря текущего года подготовят концепцию развития горнолыжной базы "Чайка" на базе существующей сейчас лыжной базы, пишет samara.kp.ru.

"Победителем аукциона стал СГЭУ, конечная цена контракта — 680 тыс рублей. Другой участник предлагал цену 525 тыс. руб., но не обеспечил всех необходимых требований", — сообщают в конкурсной комиссии.

Специалисты должны будут предоставить свой бизнес-план развития "Чайки" и эскизный набросок для реконструкции объекта. В частности, на Чайке предполагают разместить четыре горнолыжные трассы, а также сноупарк для проведения международных соревнований по фристайлу. В дальнейшем, когда концессионер найдется, исполнитель должен будет доработать бизнес-план под конкретные задачи.

Тизер проекта администрация разместит на своем сайте, здесь планируют вскоре найти партнера, который согласится вложиться в базу.