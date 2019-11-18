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Преступления Происшествия

В Самарской области задержан член этнической ОПГ, подозреваемый в убийстве в Грузии

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре 2019 г. на территории Самарской области задержан находившийся в международном розыске 57-летний гражданин Украины — член этнической организованной преступной группы, подконтрольной преступному сообществу Надира Салифова (уголовная кличка "Лоту Гули"), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, задержанный был объявлен в международный розыск РОВД Болнисского района Республики Грузия за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК Грузии ("убийство"). Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали его в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

"В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, проводится экстрадиционная проверка", — сообщили в УФСБ России по Самарской области.

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