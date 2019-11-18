На сцене ОДО покажут спектакль "Мастер и Маргарита"

В самарском Окружном доме офицеров 6 декабря покажут постановку по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

"Главный режиссер театра на "Юго-Западе" Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку (не хорошего романа) Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерным шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене", — говорят организаторы гастролей.

Действие спектакля происходит в дурдоме им. Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое "кому попало не дают", как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска "Дурдом им. Ленина", профиль вождя, тень от которого есть сатана, афиши "Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших!

Спектаклю "Мастер и Маргарита" уже семь лет и он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

В ролях: Сергей Поздняков, Ольга Кабо, Сергей Миляев, Наталья Гончарова, Владимир Бегма, Михаил Гудошников, Андрей Москвичев, Игорь Хализов.

Продолжительность: 2 часа 40 минут с учетом одного антракта. Цена билетов начинается от 600 рублей.

Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26805/0. Ограничение по возрасту 16+.