Режиссер Доминик Бюттнер рассказал о новом спектакле "Трехгрошовая опера"

В пятницу, 15 ноября, в историческом парке "Россия- моя история" в Самаре состоялась творческая встреча с режиссером нового спектакля СамАрта "Трехгрошовая опера" Домиником Бюттнером.

В 2017 г. в рамках лаборатории "Молодая режиссура" СамАрта был представлен эскиз спектакля "Трехгрошовая опера" Доминика Бюттнера. В декабре 2019 г. "Трехгрошовая опера" станет полноценным спектаклем, который войдет в репертуар театра. Рассказать о новом проекте 15 ноября в исторический парк "Россия — моя история" приехал режиссер Доминик Бюттнер.

По мнению немецкого режиссера, пьеса Брехта притягивает зрителя тем, что затрагивает важные общественные вопросы и заставляет самому искать на них ответы. Поэтому он ставит перед собой задачу, чтобы зритель, посмотрев постановку, понял жестокие механизмы, которые двигают этим обществом.

Во время творческой встречи режиссеру не раз задавали вопрос — почему он выбрал для эпиграфа к своей постановке фразу "Сначала хлеб, а нравственность потом"?

"Первоначально фраза звучала еще грубее: "Сначала жратва, а нравственность потом". Это достаточно провокационное утверждение, которое заставляет меня задуматься над вопросом: "а как я отношусь к тем, кто меня окружает?" — рассуждает Доминик Бюттнер. — Я думаю, нужно оставаться альтруистом: сначала подумать о других, а потом о собственном брюхе. Для меня это принципиальный вопрос, и "Трехгрошовая опера" позволяет зрителю подумать и решить, как бы он сам поступил в ситуации, где просто нужно выживать".

Актерский состав уже подобран и активно репетирует. Премьера состоится 10 декабря на новой сцене СамАрта.

Доминик Бюттнер отмечает, что ему повезло работать с талантливыми актерами. На вопрос о том, как режиссер чувствует себя в России, он ответил: "Пребывание в России пока происходит для меня немного напряженно из-за разных менталитетов, но я сильно восхищаюсь преданностью русской души и теплым отношением людей друг к другу. Это очень интересная страна".