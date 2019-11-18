Записка, торт и пакет с шевелящейся рыбой: "посредники" рассказали подробности о деле Рабинович

В понедельник, 18 ноября, в Октябрьском райсуде Самары продолжилось рассмотрение дела полковника юстиции Веры Рабинович, которую обвиняют в попытке получить взятку в особо крупном размере.

На скамью подсудимых попали и двое ее предполагаемых подельников, через которых передавали деньги для правоохранительницы.

Напомним, житель Чеченской Республики Зелимхан Темирханов обратился в полицию, чтобы решить проблему с возвратом крупной суммы денег. В отношении его якобы должника возбудили уголовное дело. Следствие курировали в ГСУ регионального ГУ МВД, где на высоком посту трудилась Рабинович. По версии следствия, чтобы дело в конце концов направили в суд, заявитель и передал через Виталия Прокофьева деньги, предварительно написав заявление в ФСБ о незаконных действиях "посредника".

Прокофьева задержали с поличным, он согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что сумму взятки узнал от адвоката Анны Роммер, которая показала ему на своем телефоне послание от Рабинович.

На состоявшемся заседании Роммер рассказа такую версию случившего. В 2018 г., накануне Дня милиции, она утром направляясь в свой гараж и встретила Рабинович, которая шла на службу. Так как они давние подруги, то полковник попросила Роммер передать знакомому послание, напечатанное на листе бумаги.

"Вера сказала, что ко мне за консультацией придет ее знакомый, и просила передать ему записку, — рассказала свидетельница. — Так как послание было сложено вчетверо и предназначалось не мне, то я его не читала. Но, доставая ключи от машины, я выронила записку из кармана. Она упала в грязь, а испачканную я не хотела класть ее в сумку, поэтому решила сфотографировать написанное. И когда Виталий пришел ко мне в консультацию, я передала ему телефон, чтобы он прочитал послание. Затем, не читая, я его удалила. Мельком я видела, что в тексте есть цифры 1 и 5, но, не зная контекста, не могу сказать, что они означали".

Также, по словам Роммер, она видела в записке слово "не то Тамара, не то Темира".

Прокофьев же консультироваться у адвокатессы передумал и уехал на своем Lexus, оставив для Рабинович букет цветов, торт и пакет с шевелящейся рыбой.

Следует заметить, что юридическая консультация, где работает Роммер, находится на пр. Масленникова, и оттуда до Главного следственного управления на ул. Полевой, 10 минут езды. И если верить свидетельнице, то непонятно, для чего нужно было озадачивать постороннего человека передачей подарков, когда ничто не мешало довезти их до адресата. К тому же и передача распечатанных на принтере записок в век мессенджеров выглядит более чем странно. Но, возможно, такие ухищрения имели целью конспирацию, ведь дело касалось возврата суммы, близкой к полумиллиарду рублей.