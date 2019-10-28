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Суды Происшествия

Октябрьский райсуд начал рассматривать дело Веры Рабинович

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 28 октября, в Октябрьском районном суде Самары началось судебное следствие по обвинению 37-летней полковника юстиции Веры Рабинович в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Вместе с ней на скамье подсудимых - житель Тольятти Виталий Прокофьев и самарчанка Жанна Назарова, которым вменяют посредничество.

Напомним, начальник методического отдела Главного следственного управления регионального управления МВД Рабинович была арестована в декабре 2018 г. и по сей день содержится под стражей. Администратор салона красоты Назарова находится под домашним арестом, а отставной военный Прокофьев лишь ограничен в свободе.

Гособвинитель Дина Исмагилова зачитала обвинительное заключение. По версии предварительного следствия, в 2018 г. в Ставропольском райотделе полиции расследовалось уголовное дело по заявлению некоего Зелимханова, который дал в долг крупную сумму и, не дождавшись ее возврата, заявил в полицию, что пострадал от действий мошенника. Чтобы правоохранители активнее поработали по его делу и приняли меры к возврату денег, мужчина обратился за помощью к знакомому Прокофьеву. Тот, будучи знакомым с Рабинович, пообещал договориться, чтобы дело Зелимханова направили в суд.

Сумму взятки Прокофьев узнал от женщины, которой от Рабинович пришло краткое сообщение: "15".
Посредник встретился с Зелимхановым в кафе "Восьмая миля" и, накинув свои пять миллионов, сообщил требуемую с Зелимханова сумму. Тот согласился, но попросил рассрочку.

Так как взяткодатель написал заявление в УФСБ о том, что его проблему пообещали решить за мзду, то 16 декабря Прокофьев, получив муляж 10 млн руб., тут же в аэропорту был задержан и согласился сотрудничать со следствием.

На следующий день Прокофьев отвез липовые 2,5 млн руб. знакомой Рабинович в Самару. Полковник получила свой муляж уже от Назаровой. А когда вышла от нее, у дома на ул. Конноармейской Рабинович была задержана.

Как заявил в суде Прокофьев, он вину полностью признает. Женщины же оказались не согласны с квалификацией. Обе желают быть судимыми за мошенничество.

Для этого главной обвиняемой придется доказывать, что она не намеревалась в интересах Тимерханова влиять на следователей Ставропольского райотдела полиции. Полковника защищает адвокат Анатолий Кузнецов, бывший начальник следственного отдела СКР по Ленинскому району.

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