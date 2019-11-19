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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре устранили утечку на водоводе, оставившую без воды 70 домов

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, в 05:25 в Самаре восстановили водоснабжение после утечки, произошедшей накануне возле дома №18 по ул. Гагарина.

Информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм поступила в чрезвычайное ведомство 18 ноября в 17:40. На время проведения работ было приостановлено водоснабжение потребителей 70 многоквартирных жилых домов с населением 9870 человек (в том числе 970 детей и 10 маломобильных граждан под контролем родственников и социальных служб), трех детских садов и школы.

Для обеспечения населения питьевой водой выставлялись три бойлера.

Ремонтные работы проводились силами ООО "СКС". К ликвидации происшествия привлекались 23 человека и 10 единиц техники, а также два человека и одна единица техники от МЧС России.

В 05:25 19 ноября водоснабжение потребителей полностью восстановлено по штатной схеме.

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