16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Исаклинском районе будут судить дальнобойщика за убийство попутчицы В Самаре задержан мужчина с гашишем В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения правоохранителя на овощебазе В Самаре вынесли приговор по делу о разглашении государственной тайны В Самарской области задержали нефтеврезчиков, подозреваемых в краже 20 тонн нефтепродуктов

Преступления Происшествия

В Исаклинском районе будут судить дальнобойщика за убийство попутчицы

ИСАКЛЫ. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокурор Исаклинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 65-летнего водителя автопоезда, уроженца Курганской области. Его подозревали в убийстве 27-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина убил знакомую, будучи пьяным. В кабине автопоезда SCANIA он охотничьим ножом нанес женщине не менее 23 ранений, после чего накрыл тело спутницы одеялом и продолжил ехать по трассе М-5.

Водителя остановили за нарушение ПДД сотрудники ДПС в Исаклинском районе. При осмотре машины в спальном отделе кабины они обнаружили труп. Кроме того, в кабине было и орудие преступления - охотничий нож.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1