В Исаклинском районе будут судить дальнобойщика за убийство попутчицы

Прокурор Исаклинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 65-летнего водителя автопоезда, уроженца Курганской области. Его подозревали в убийстве 27-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина убил знакомую, будучи пьяным. В кабине автопоезда SCANIA он охотничьим ножом нанес женщине не менее 23 ранений, после чего накрыл тело спутницы одеялом и продолжил ехать по трассе М-5.

Водителя остановили за нарушение ПДД сотрудники ДПС в Исаклинском районе. При осмотре машины в спальном отделе кабины они обнаружили труп. Кроме того, в кабине было и орудие преступления - охотничий нож.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.